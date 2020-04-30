「實況、電競」成為千禧世代年輕人熱衷的休閒活動之一，為了創造更多元的直播內容提供給玩家們，直播平台「浪LIVE」正式宣布推出全新「浪PLAY」遊戲頻道，並迎來Twitch實況開播7年、觀看逾2億次的「亞洲統神」張嘉航，以鳳冠霞披的古禮迎娶造型進駐，其兄鼻地大師國動也將30日17:00一起連線PK較勁，迎戰統神。

浪PLAY全新遊戲頻道登場 陪你輕鬆玩不累

「浪LIVE」結束與金剛直播兩年的遊戲聯運合作，29日正式宣布成立「浪PLAY」遊戲頻道，秉持「PLAY HIGH」、「PLAY LIVE」精神提供輕鬆玩的多元直播內容，讓喜愛遊戲的用戶，皆能透過實況交流、分享娛樂空間。

「浪PLAY」同步提供WEB和APP服務，使用者可依照觀賞習慣在電腦上或下載浪LIVE APP來觀看直播，新增實況主的粉絲團訂閱和語音禮物功能，加入實況主粉絲團即可獲得專屬勳章、暱稱辨識、專屬禮物以及幫助心儀主播衝人氣，更可透過Google語音唸出輸入聊天室的文字，與正專注打遊戲的實況主們互動輕鬆聊。

亞洲統神30日披嫁衣 號召粉絲浪起來

自2013年Twitch開播以來，亞洲統神 張嘉航累積近50萬追蹤人數，總觀看次數更超過2億次。30日首播當天，「浪PLAY」統神直播間將釋出以他的經典語錄，量身打造的專屬禮物，而鼻地大師國動也將上線和胞弟統神連線PK打LOL，兄弟鬩牆準備大戰一番。

為了迎接這位LOL界的重量級實況主，「浪PLAY」特別準備多種造型和場景展開一連串的影片／平面／短影製作，拍攝期間，統神和哥哥國動除戴上粉紅口罩宣導防疫觀念外，同時一改平時短褲、夾腳拖的隨性形象，一人分飾多角，從西裝筆挺的賭神造型到威風凜凜的皇帝，搖身一變成為鳳冠霞披美嬌娘。

開啟遊戲玩家斜槓人生 浪PLAY攜手統神打造實況生態圈

隨遊戲宅經濟崛起，越來越多喜歡打電動的年輕人透過Live直播、短影，分享秘技，表現自我，但如何讓實況有趣又有內容，進而獲得粉絲付費「訂閱」則為一門相當大的學問。全新「浪PLAY」期望能為玩家開闢一個以實況主為專業的跑道，開啟玩遊戲的斜槓技能，培育更多的遊戲實況人才，力邀理念一致的「亞洲統神」加入實況領航員，未來更希望攜手遊戲商與高手玩家社群，搭建互惠的生態圈，讓喜歡玩遊戲的年輕人，懂得將直播內容多元變現，一同開創斜槓人生。

《浪LIVE》下載連結：https://pse.is/QMDAG

《浪PLAY》官網：https://play.lang.live

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（圖文提供：浪LIVE）

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