黃宥嘉醫師在節目上認為愷樂沒才華。（圖／翻攝自新聞挖挖哇 Youtube）

黃宥嘉醫師發文回擊。（圖／翻攝自睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間臉書）

眼科醫生黃宥嘉昨(29日)在節目《新聞挖挖哇》中分享對豬揚情變的看法，談到小三愷樂（蝴蝶姐姐），黃宥嘉心疼表示她眼中的愷樂其實有些可憐，因為家裡貧窮又沒什麼才華，靠身材在演藝圈中打滾，這說法卻引來酸民批評黃宥嘉眼界小，忽視愷樂拿過金鐘主持人獎的肯定，稍早黃宥嘉在臉書回應酸民，直說：「我對你這種人也很厭煩。口德掛嘴上的人，就該閉嘴不是嗎？」

黃宥嘉昨在節目上表示對愷樂有些不忍心，「沒有人跟她說，其實妳不是很有才華，是不是可以找另一份工作」，也說演藝圈有些不近人情，看到有些人只能靠身材時，不會主動誠心提議對方找些新出路，導致今天發生這種風波，黃宥嘉表示：「人家的玩弄、糟蹋，她（愷樂）的爸爸不能出來說一聲話」。

對於黃宥嘉的想法，有網友留言直批她眼界狹窄，留言寫下：「請問黃醫師有看過蝴蝶的節目和表演嗎？蝴蝶主持的節目還拿過金鐘獎，一句話把別人多年的努力都抹煞掉，說別人沒才華，也太沒品、太沒素質了」，又說黃宥嘉「感覺很沒口德，靠說前夫壞話上位」。

見此，黃宥嘉稍早回應：「大家可以覺得蝴蝶有才華。我很尊重。對我而言，才華跟才藝兩碼子的事。被別人說沒有才華就生氣的人，無非就是自認懷才不遇的人。有本事的來自彈自唱，不插電。不用每場露胸露腿，看收視率就好」，最後更強調：「不是我一句話抹煞蝴蝶，是她要做抹煞掉自己才華的事，如果她真有才華人品真正端正我講100000萬句都無法撼動她」。

(中時電子報)