台灣防疫有成，意外成為日本國會話題。日本首相安倍晉三在答詢有關日本是否支持台灣參與世界衛生組織（WHO）的問題時表示，他曾直接向WHO秘書長譚德塞提及此事，為安倍首次在國會答詢時，表態支持台灣加入WHO。

據日媒產經新聞報導，在野黨立憲民主黨籍議員白真勳質詢時問安倍有關如何協助台灣加入WHO一事。對此，安倍表示「台灣加入WHO是政治問題，這一點我已經向譚德塞秘書長講過，雖然還有很多話要說，但目前我們應該要先團結起來」。就在17日，安倍也曾在記者會上表示過類似意見。

報導指出，譚德塞相關言論被美國總統川普以及其團隊視為「以大陸為中心」，而川普也以決定中止美金援WHO。對此，安倍表示，國際社會應以WHO為中心團結抗疫，WHO有些部分有待檢視，等疫情平息後再做檢討。

此外，日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉早於15日表示，日本支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA），是基於WHO在處理國際衛生的課題上不應造成有地理上的空白，這是日本一貫的立場。

(中時電子報)