市場調研機構Counterpoint於昨（29）日發佈報告顯示，今年第1季，華為成為大陸市場唯一實現銷量正增長的手機廠商，年增率達到6％，讓市占率來到39％。

據中證網報導，反觀蘋果手機銷量較上年同期下滑1％，OPPO和vivo也分別年減幅達30％、27％，再看到小米銷量下跌幅度最大、達到35％。

(旺報 )