Q1華為手機市占率39％ 成唯一陸銷量成長品牌 15:522020/04/30 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 市調機構最新報告顯示，華為成為Q1大陸市場唯一銷量正成長手機廠商。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 市場調研機構Counterpoint於昨（29）日發佈報告顯示，今年第1季，華為成為大陸市場唯一實現銷量正增長的手機廠商，年增率達到6％，讓市占率來到39％。 據中證網報導，反觀蘋果手機銷量較上年同期下滑1％，OPPO和vivo也分別年減幅達30％、27％，再看到小米銷量下跌幅度最大、達到35％。 (旺報 ) #銷量 #手機 #市場 #市占率 #華為 也許您會感興趣 推薦閱讀 亞洲PCB超前部署 搶5G商機 04:102020/04/27 產業．科技 《債市》歐美央行為債市背書 新興美元投資級債將受青睞 10:182020/04/27 財經 真的沒有要封館！西華慶30週年「吃牛排、送住房」 15:402020/04/27 旅遊 研訓院看世界－從行銷、防疫到無限想像空間的... 藍牙短距傳輸應用 04:102020/04/28 產業特刊 大尺寸面板 3月出貨月增28％ 04:102020/04/28 產業．科技 驚險 5G手機斷鏈危機解除 04:102020/04/29 產業．科技 5G手機生產差點斷鏈 領導大廠思佳訊墨西哥廠提早復工 08:362020/04/29 財經 首季全球5G手機出貨量大增 三星、華為排前二名 15:082020/04/29 財經 三星、華為5G手機 囊括68％市占 04:102020/04/30 財經要聞 宅經濟催生陸遊戲業績增長 龍頭市占率有望提升 03:082020/04/30 兩岸 兩岸熱門新聞 金正恩本尊發聲 回應川普推文支持其競選連任 - 兩岸 運費太貴 沙烏地原油7艘超級油輪遭退貨 - 兩岸 - 旺報 Q1華為手機市占率39％ 成唯一陸銷量成長品牌 - 兩岸 - 旺報 陸將區分台商 恐收緊對台經貿 - 兩岸要聞 - 中國時報 刀光劍影不失儒雅 耿爽舌戰澳洲記者今有續篇 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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