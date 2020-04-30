治療新冠肺炎的藥物的臨床試驗取得進展，市場人氣得到提振，風險偏好再度激增，加上國際油價大幅度反彈，激勵美股四大指數收高，也帶動台股今天開高走高，盤中一度突破11000點，終場以10992.14點作收，上漲219.92點，漲幅2.04％，成交金額2290.85億元。

分析師指出，台股今天量能重回2000億元以上，大盤日K線連續4天收紅，且每天量能持續遞增，昨天站上季線後，今天持續挑戰年線及半年線位置，量價結構表現穩健，日、月均量也轉為向上。此外，目前的技術指標仍偏向多方來看，指數仍有持續走高的機會。

目前大盤從低點8523點反彈至收盤位置10992點，越過黃金切割率0.618的強勢反彈，領先許多國家的主要指數，短期間，盤面仍由多方掌控；籌碼面上，外資積極進場，近期轉為買超，未平倉多單目前仍在高檔，法人心態偏向正向。另外，台幣也呈現升值，資金再度回籠，現階段逢壓回測試都會是切入買點。

櫃買指數持續強勁，收在137.7點，上漲2.16點，漲幅1.59％，成交金額514.91億元，已經呈現日K線連七紅表現，也是這波低檔上來第二次出現單日成交金額突破500億元，顯示人氣持續回籠。

(時報資訊)