福壽(1219)家族持股在50%以上，雖然興泰(1235)與泰山(1218)結盟，共提名包含2席獨董在內共5席董事，董事長洪堯昆表示，經營權不會被撼動，近期將和興泰溝通，希望會有好的結果。

福壽今年來積極拓展B2C業務，公司現有的「福壽易購網」有超過400項商品，今年目標將增加至500項以上的商品，業績規模約在10億元左右，今年目標至少要較去年成長10%。另外，福壽也成立實體店面「福壽好市集」，目前在台中沙鹿及高雄橋頭有兩家店面，目前已在台北積極尋找店面中，目標明年在台北增加一個實體店面。

至於在黃小玉原物料方面，洪堯昆說，台灣只要不出現恐慌性購買，價格很穩定，至於近期台灣黃小玉價格有點和國際行情連動沒有很緊密，這多虧了台灣儲存能力及到船能力(速度)優異，這是台灣獨有的特色，由於各地距離很近，只要貨到了港口，基本上到工廠只需要兩小時的時間就能到貨，所以黃小玉價格持穩。

福壽近期成立B2C辦公室後，積極開發各種口味的產品，雞肉香腸、雞肉貢丸目前正在試市場的反應，未來小包裝新口味產品將會越來越多，希望將公司高品質的氣冷雞肉將努力加工成為受歡迎的好東西，提升附加價值，搶攻宅食經濟。

(時報資訊)