財政部南區國稅局表示，今(109)年辦理108年度綜合所得稅結算申報期間因應疫情延長至6月30日，且為減輕疫情造成民眾之經濟壓力，財政部特別將退稅提前1個月，為自6月底起分3批退稅。

該局說明，以往年度綜合所得稅結算申報第一批退稅都是在7月底，今年特別提前至6月30日完成第一批退稅，該局整理今年3批退稅之時程及適用對象如下：

一、第一批：退稅日期109年6月30日，對象包括109年5月1日至6月1日採網路申報、稅額試算採線上登錄或電話語音回復；109年5月1日至5月11日向戶籍所在地稽徵機關申報之稅額試算書面回復、人工申報及二維申報。

二、第二批：退稅日期109年7月31日，對象為109年6月2日至6月30日採網路申報、稅額試算採線上登錄或電話語音回復。

三、第三批：退稅日期109年9月30日，對象為109年5月12日至6月30日申報之稅額試算書面回復、人工申報及二維申報。

四、其餘退稅案件，於110年1月18日退稅。南區國稅局呼籲，網路快速便捷，不受時間及空間限制，而且不用去報稅現場人擠人，請多加利用網路辦理綜合所得稅申報及利用存款帳戶轉帳退稅。

(時報資訊)