高雄市長韓國瑜罷免案將在6月6日舉行投票，韓國瑜以防疫優先為原則，不舉辦也不參加電視辯論會，使許多韓粉憂心忡忡。挺韓「五虎將」之一的「強強滾大哥」張銘誌在臉書寫下「媽媽韓國瑜會被罷免嗎？一通電話讓我數羊數到天亮」，引發議論。網友也紛紛回文替韓抱屈。

中央選舉委員會日前舉行委員會議，審查通過陳冠榮領銜提出的高雄市長韓國瑜罷免案，決議6月6日上午8時至下午4時投票。外界紛紛都在關注，韓國瑜是否會被罷免成功。對此，強強滾大哥在臉書寫下「媽媽韓國瑜會被罷免嗎？一通電話讓我數羊數到天亮」這段話，敘述內心感想。

對此，網友紛紛表示「不必杞人憂天，一切都是最好的安排」、「人在做天在看，盡人事顧市民，聽天命慈悲心」、「真不知公平正義在哪」、「看到市長那麽辛苦，看了心很酸」、「難道高雄人不是看政積行事，而是聽少數幾個攻擊抹黑的人隨同隨機起舞嗎？」、「六月六日一起見證罷韓徹底失敗」、「如果高雄人真的習慣了過暗黑的生活，那就繼續沈淪吧」、「不需要太在意 一切皆有命數 好壞大家承擔」、「別去想太多了，凡事放鬆心情看待」。

(中時電子報)