為鼓勵產業根留台灣，民進黨立委王定宇提案修正《政府採購法》，新增政府於招標採購時，應優先採購取得「MIT微笑標章」產品。然而，該法一旦設下這項採購紅線，恐將與採購法當中的「最有利標」出現扞格；因此，今立院審查時，工程會主委吳澤成建議應交由各機關盤點「哪些項目才需要優先採購MIT產品」較妥適，而非直接在程序法做此規定，因此修正案暫時擱置。

現行《政府採購法》第九十六條明定，政府在招標文件中，規定應優先採購取得環保標章的產品，且允取若效能、品質與其他競標產品相同，「得允許百分之十以下的價差」。如今，王定宇提出修正草案，要將取得「MIT微笑標章」的產品，也列入政府採購的優先項目。

今立院交通委員會對此修正草案進行審查，王定宇表示，隨著中美貿易戰的爆發，加上武漢肺炎疫情，政府對於made in Taiwan的產品應該要有正面的態度，只要沒有危害，為何不把取得「MIT微笑標章」的產品，也列入政府採購的優先項目？

王定宇說，美國總統川普早已鼓勵購買美國貨，甚至願意幫忙支付將生產線從中國移回美國的衍生費用，如果台灣也能修正《政府採購法》，藉此鼓勵在全球化當中在台灣落地深耕的業者，對勞工與產業都會有實質幫助。

民進黨立委陳素月也指出，此次武漢肺炎疫情爆發後，大家都要感謝根留台灣的口罩與工具機業者，因為他們當初堅持留在國內，才有辦法幫助政府應付這次的危機，所以她也支持將取得「MIT微笑標章」的產品，列入政府優先採購的項目。

但吳澤成態度保留地說，他肯定這樣的修法方向，但採購法還是應該維持目前程序面的規定。他強調，目前經濟部也是認為應在現行法律上，由各機關檢視是否要設定優先採購的產品或項目。

吳澤成說，過去工程會確實不會主動要求各機關應優先採購哪些產品、項目，他承諾未來會要各機關進行盤點，釐清是否有可列為優先採購的產品或項目，屆時如果有必要修法再修法即可。

由於工程會對於政府必須優先採購「MIT微笑標章」產品有疑慮，經協商後，草案最後予以保留，改由工程會就現有機制提出檢討與因應。

(中時 )