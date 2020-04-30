成都房市火熱 逾4萬人搶786套房創年內記錄 15:472020/04/30 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 成都房市火熱，新樓盤出現逾4萬人搶786套房情形。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今年以來，大陸成都房市持續火爆高燒難退，4月26日成都新房樓盤「川發天府上城」取得取得項目預售證，共推出786套房源。據《證券時報》報導，目前參與該樓盤的網上報名抽籤的人數超過4萬，創下年內單一新盤的抽籤購房人數新高，換算普通購房者抽中的機率僅0.7％。 再看到4月中旬，成都另一新盤的凱德卓錦萬黛也同樣出現超過2.2萬人搶194套房、中籤率0.3％等情形。 (旺報 ) #成都 #套房 #人數 #樓盤 #抽籤 也許您會感興趣 推薦閱讀 美病逝5.2萬 近越戰陣亡人數 04:102020/04/26 國際大事 拉美恐成全球疫情新震央 04:102020/04/26 國際大事 新冠全球死亡人數破20萬 確診將破300萬 04:432020/04/26 國際 苗栗監理站道安講習人數管制 沒戴口罩不能上課 17:492020/04/26 生活 獨家／疑死亡人數不斷增加 醫院將喊「333」 16:412020/04/26 社會 台版N號房 男子送點數誘少女網傳裸照供DIY 16:512020/04/27 社會 中市府稽查非法日租套房 祭出90萬檢舉獎金 19:152020/04/28 生活 歐洲五國逾3,000萬人申請薪資補助 人數超過美國 21:392020/04/28 國際 英國新冠疫情未好轉 死亡人數突破2萬4 22:072020/04/28 國際 全球實際染疫 恐逾3000萬人 04:102020/04/29 兩岸要聞 兩岸熱門新聞 金正恩本尊發聲 回應川普推文支持其競選連任 - 兩岸 運費太貴 沙烏地原油7艘超級油輪遭退貨 - 兩岸 - 旺報 Q1華為手機市占率39％ 成唯一陸銷量成長品牌 - 兩岸 - 旺報 陸將區分台商 恐收緊對台經貿 - 兩岸要聞 - 中國時報 刀光劍影不失儒雅 耿爽舌戰澳洲記者今有續篇 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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