今年以來，大陸成都房市持續火爆高燒難退，4月26日成都新房樓盤「川發天府上城」取得取得項目預售證，共推出786套房源。據《證券時報》報導，目前參與該樓盤的網上報名抽籤的人數超過4萬，創下年內單一新盤的抽籤購房人數新高，換算普通購房者抽中的機率僅0.7％。

再看到4月中旬，成都另一新盤的凱德卓錦萬黛也同樣出現超過2.2萬人搶194套房、中籤率0.3％等情形。

(旺報 )