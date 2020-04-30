竹南君毅中學國中部同學參加技能競賽也拿下第2名佳績。〔謝明俊攝〕

竹南君毅中學餐飲科學生林柏〔中」奪下技能競賽中餐金牌。〔謝明俊攝）

君毅中學餐飲科學生林柏綸現場示範製作京都排骨。〔謝明俊攝〕

竹南君毅中學參加中區技能競賽勇奪3金2銀的佳績。〔謝明俊攝〕

竹南君毅中學資訊科機器人戰隊再奪金牌

竹南君毅中學參加技能競賽奪下中餐冠軍餐飲科學生林柏綸

君毅中學資訊科機器人戰隊參加第 50 屆全國技能競賽中區技能競賽，勇奪3金、2銀，共有9 組挺進全國賽決賽。其中，機器人戰隊包辦青年組第1、2、4、5 名，國中部機器人特色班，包辦青少年組第 2、4、5、6 名。另外，餐飲科林柏綸完勝大學生，勇奪青年組中餐冠軍，讓全校師生與有榮焉。

這次君毅中學資訊科參加「青年組」四隊，包辦第1、2、4、5名，並晉級全國賽，值得一提的 是，8位選手中就有5位國三參加「君毅電機電子群技藝課程」，從中發覺自己在技職的傾向及興趣，國中畢業後以君毅資訊科為首選，積極參加機器人訓練，終獲佳績。

其中，拿下機器人組金牌的鄭建廷，家住公館，為了最愛的機器人，每天早起搭車到竹南上課，一點也不嫌累；從國小起接觸 PowerTECH、機器人DIY，曾代表台灣參加世界賽。國中畢業會考成績 2A3B，但他想要往機器人領域發展，毅然選讀君毅資訊科。

奪得技能競賽中餐組金牌的餐飲科林柏綸，在國中時很愛玩、不愛唸書永遠最後一名，一直尋找不到目標。選讀君毅餐飲科後在班導張智翔老師巧妙安排擔任中餐選手助手，一邊學習，一邊開始參加比賽。多次參加比賽都失敗，但他始終不氣餒，在師長的鼓勵下，繼續苦練廚藝，終於在這次才能競賽中技冠群雄，完勝大學生勇奪金牌。

君毅餐飲科今年各項成績亮眼，繼全國技藝競賽獲得烘焙金手獎金牌外，技能訓練更是紮實，5人考取烘焙乙級證照外，今年更上一層樓順利挑戰飲料調製乙級證照。君毅餐飲科培育學生更多元跨領域學習機會，利用微型創業擺攤活動，讓學生從食材挑選、產品 製作、說明、包裝、行銷的一連串設計操作，利用在地食材製作出屬於君毅餐飲科的特色伴手禮。

(中時 )