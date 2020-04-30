新冠疫情五天零確診，看好人潮有望出籠，車廠用力衝一波，納智捷（LUXGEN）除力推國產SUV七人座銷售冠軍URX，更破天荒祭出「隱藏版」優惠，U6 GTAPA智駕版原價83.5萬元，5月限時優惠 71.5萬元，幾乎是超前車展行情，一口氣優惠12萬元，再附贈乙式車體險3萬抵用金，力道堪稱是前所未見。

舒適宜人的五月與一年一度的溫馨母親節，在這充滿感恩的時光，LUXGEN感謝消費者支持，URX持續穩座國產SUV七人座銷售冠軍，5月延續「榮耀優惠專案」：凡於5／1(五)至5／29(五)止，入主LUXGEN URX全車系，即享70萬60期首半年免月付分期、1.5萬元紅利金，再享舊換新5萬不必等，入主ADAS智駕版以上車款，還可免費升級價值2萬元的腳踢感應電動尾門。

至於入主U6 GT、S5 GT車系，亦可享「榮耀共享」優惠方案，包含購車可享70萬60期首半年免月付方案，再送最高7萬元購車金，並同步再享政府舊換新5萬元不必等多項優惠。

其中限定車款M7智能影音8人座與V7旗艦型亦可享「榮耀共享」優惠方案，包含購車可享70萬60期首半年免月付方案，再送1萬元購車金、PM2.5空調濾網，並同步再享政府舊換新5萬元不必等多項優惠。

納智捷表示，為了讓車主闔家出門旅遊安全無負擔，亦可輕鬆擁有智慧與科技的完美結合，最佳入主時機正是現在，敬請把握購車良機。LUXGEN長期探索在地用車需求，秉持「預先設想，超越期待」的品牌初衷，持續推出最符合消費者需求的超值購車優惠專案，欲知更多優惠詳情或其它購車資訊，歡迎請至LUXGEN官方網站查詢。

因應新冠肺炎疫情，LUXGEN全台汽車生活館及服務廠配合政府執行防疫，提供消費者更安心無慮的看車環境，2月份率先推出「四大暖心服務」，包含：「預約到府賞車／試乘」、「到府取送保養愛車」、「全車系配置PM2.5濾網」後，再推出車主回廠保養「免費實施臭氧殺菌」服務；適逢母親節到來，受到疫情影響，許多活動取消導致康乃馨花價大跌，身為台灣自主品牌，LUXGEN以行動支持在地花農，5月份至全台生活館賞車或返廠保養維修，即贈在地花農種植的康乃馨，藉由一束馨香，傳遞一份心意，預祝天下媽媽母親節快樂。

(中時 )