振興優惠一波波！7-ELEVEN今（30）宣布，將於5月6日至6月2日止推出第二波「振興優惠券2.0」，除了延續首波祭出多項商品買一送一優惠，也擴大鮮食商品組合，並與統一超商旗下餐飲及美妝關係企業共同響應，共有56項商品優惠，最高可省下2,190元，且活動時間長達28天（4周），也比第一波為期2周，時間再拉長一倍。

7-ELEVEN表示，今年4月搶先通路發放振興優惠券，短短兩週累積超過350萬人次使用，帶動活動商品業績成長近5成，其中，鮮食組合深受民眾青睞，占整體活動業績4成。

因此第二波振興券優惠，7-ELEVEN擴大民眾三餐需求，推出義大利麵、燴飯、便當全系列商品共28個品項，搭配飲料餐餐最高現省30元的超值組合優惠。此外，首波熱銷的TOMMI湯米-米漢堡系列也在波優惠中，並加入烤半雞、小圓鬆餅等多款暢銷冷凍品優惠。

7-ELEVEN指出，除了滿足民眾一日三餐所需以外，本次也推出多項商品買一送一、第二件10元或20元的超值優惠，並集結康是美、星巴克、21世紀風味館、Mister Donut、COLD STONE五大關係企業，一同加入響應優惠行列。

其中，康是美推出柔膚濕巾、洗髮精、潤髮乳買一送一；星巴克美式咖啡第二杯半價、21世紀風味館祭出香草烤雞 75折；Mister Donut推出甜甜圈&點心系列買6送3，以及COLD STONE小杯冰淇淋99元超值價。

除了振興券優惠外，7-ELEVEN 也表示，5月6日起至5月19日將於5,700間門市推出「隨時選限時加碼省15元」活動，包括三角御飯糰、三明治、地瓜、冷藏包子、沙拉、手工甜點、指定冷藏飲料、常溫飲料、CITY CAFE及CITY TEA現萃茶…等近100種品項，組合餐一律現省15元，最低只要38元起，限時加碼優惠帶給民眾小確幸。

(工商 )