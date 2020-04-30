杜姓兄妹對外誆稱其公司在菲律賓握有1個「水牛島賭場」開發案，因該國總統杜特蒂「加持」，每月穩賺18%，上千民眾趨之若鶩狂投資，慘遭吸金2億才驚覺受騙，但報案後騙徒兄妹早人間蒸發。調查局與菲國合作，日前逮捕逃亡當地的妹妹杜凱玲，預計今晚6時許押抵桃園機場，送發布通緝的台中地檢署歸案。

調查局表示，杜女與其兄長、老公等多人，於4、5年前成立「雙龍國際集團」後，向投資人誆稱有個「詠澤泰RICH水牛島土地開發案」，將大興賭場、高爾夫俱樂部、度假村等，且因當時甫上任的菲國總統杜特蒂將開放博弈業，「對該案相當支持」，因此保證每月獲利18％，還能拿到最高200％的分紅。

上千人民眾信以為真，狂丟錢投資，短短8個月內就吸金達2億1587萬餘元，直到有人發現根本是1場騙局，且找不到負責人出面，才向台中地檢署、調查局等單位報案。檢調雖緝獲劉姓、許姓等共犯，去年院方也依違反《銀行法》將這些人判刑，但主嫌杜姓兄妹行蹤卻始終成謎。

檢方發布通緝後，調查局不放棄追查，終於發現杜女一度先赴上海，再轉往菲律賓馬尼拉藏匿。今年2月中旬，我調查局、移民署駐菲各單位終於和當地官方達成合作協議，將杜女逮捕到案。杜女預定搭長榮航班於今17點45分返抵達桃機，隨即押往地檢署歸案。

調查局表示，同案主嫌、杜女的哥哥杜禹翰目前仍在逃，該局將持續透過駐外單位與各國執法機關合作，不放棄將其也緝返歸案。

調查局與菲國合作，預計今將吸金主嫌杜女押返回台歸案。（圖／報系資料照）

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(中時電子報)