新冠肺炎疫情持續衝擊，也因此許多產業都受到不小的衝擊，需要員工放無薪假、靠政府紓困才有辦法度過難關，不過電商產業則是逆勢成長，其中電商巨頭亞馬遜（Amazon）從2月中以來，市值大幅上升900億美元（約新台幣2.7兆元），自家執行長Jeff Bezos個人資產也增加了50億美元。

根據《路透》報導，最近幾周因為疫情趨緩的關係，許多人都對於美國經濟復甦抱持相當樂觀態度，也因此讓美國股市開始反彈，加上因為居家隔離、辦公的措施，網購產業的股價更是逆勢看漲，亞馬遜的股價在本月29日的漲幅就高達2.53%。

而知名市場研究機構Monness Crespi分析師Brian White，在一份報告中指出，事實證明這新冠肺炎疫情危機當中，亞馬遜替全球民眾提供日用品的作用無法被取代，也因此將來亞馬遜平台的用戶將會繼續成長，也能夠成功提升品牌價值。

根據Refinitiv的統計，在49位股票分析師當中，只有2位評價亞馬遜的股票維「持有」，其餘47位通通推薦「買入」，由此可見亞馬遜在這一波疫情當中成功逆勢成長，此外分析師也預估，亞馬遜上一季的營收將會成長至736.1億美元，成長幅度高達23%，而EPS則到達6.25美元。

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(中時電子報)