根據「飛機守望」推特（Aircraft Spots）下午發布的訊息指出，1架美軍EP-3E電偵機今日在巴士海峽、菲律賓巴坦群島以西現蹤，隨後接近台灣海峽西南方空域，並且在台灣西南方外圍空域繞飛多次。

國防部表示，台海周遭動態我均能掌握。

(中時 )