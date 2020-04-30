美電偵機今又現身！台灣西南上空繞飛多次 15:542020/04/30 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美軍EP-3E電偵機今日現身。摘自飛機守望推特 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據「飛機守望」推特（Aircraft Spots）下午發布的訊息指出，1架美軍EP-3E電偵機今日在巴士海峽、菲律賓巴坦群島以西現蹤，隨後接近台灣海峽西南方空域，並且在台灣西南方外圍空域繞飛多次。 國防部表示，台海周遭動態我均能掌握。 (中時 ) #空域 #海峽 #西南方 #台灣 #國防部 也許您會感興趣 推薦閱讀 本月第12次 美軍機現蹤台灣南部空域 04:102020/04/26 兩岸要聞 快評》長官部屬公開對立 國軍三信心受到衝擊 23:002020/04/26 政治 上下公開對立 衝擊國軍三信心 04:102020/04/27 生活新聞 國防部卸責大戲很眼熟 04:102020/04/27 時論廣場 【國防布難掀2】國防部狂唬爛 支隊長扛封口壓力連線 08:432020/04/27 政治 國防部淪防疫破口 陳時中坦承「有點鬱卒」 10:432020/04/27 政治 堂堂正正做個中國人（上） 04:102020/04/28 兩岸藝文 國防部：海軍司令17日即自主健康管理 並非外傳20日 12:112020/04/28 政治 前國防部副部長王文燮上將明追思禮拜 19:202020/04/29 軍事 慶祝連續5天0確診 國防部慶祝竟扛五O機槍要發射.... 15:332020/04/30 政治 軍事熱門新聞 可攜16巨浪2飛彈 陸兩核潛艦服役 - 海軍 美電偵機今又現身！台灣西南上空繞飛多次 - 軍事 美國空軍提出建議書 徵求B-52新型發動機 - 軍事 幾可達全美！美證實陸首測巨浪3飛彈成功 - 軍事 大陸長征5B完成組裝 5月初試射 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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