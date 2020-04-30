油價崩跌是否快到谷底？在原油庫存滿載下，中油依機制下周一汽柴油價預計三連降，但降幅僅約每公升0.1元，95無鉛汽油牌價預估落在17.5元，繼續維持20年半低點。不過美國庫存原油增加速度減緩，有拉升石油價格效果，實際降幅仍待觀察。

中東指標原油(7D＋3B)均價至今天為16.58美元，較上週滑落超過3％，依據浮動油價機制，中油下周一汽柴油將調降0.1元左右。如此95無鉛報價會為17.5元、92無鉛16元，超級柴油跌破13元，落到12.9元。

這是油價三連降，前兩波汽油都跌0.9元，再往前是一波六連調降，今年以來汽油是大降11.7元的稀有景況。下周如僅下修0.1元，跌勢明顯有縮小。

雖然原油價格跌跌不休，是因陸地海上空間儲油都快儲滿，但因本周美國過剩原油增速比預期來的低，受疫情限縮的汽油需求有開始回升跡象，讓西德州原油與布蘭特原油有彈升跡象，下周降幅仍值得觀察，民眾可維持正常加油頻率。

(中時 )