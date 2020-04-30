由Eskyfun遊戲平台代理發行、知名演員任容萱代言的橫向異世界冒險手遊《冒險聯盟》，今（30）日宣布遊戲於5月6日正式上線，而事前登錄活動正在火熱進行中，目前已有超過20萬玩家熱烈參與，官方也同步釋出坐騎系統玩法介紹及「百萬招募實況王」活動，參加活動除了可獲得豐厚遊戲獎勵之外，最受玩家歡迎的實況主還有機會帶走百萬獎金！

20萬冒險家集結 與任容萱一起去冒險

《冒險聯盟》是一款主打橫向動作闖關玩法的RPG手遊，自開放事前登錄以來，受到廣大玩家支持，參加人數已突破20萬人次。而遊戲暖心治癒的畫風及輕鬆有趣的玩法更是吸引不少繪師朋友的關注與喜愛，也特別為角色獻上同人畫作。

女弓箭手同人圖 繪師：RotiX(圖/天遊網絡 提供)

女法師同人圖 繪師：茶茶丸＊秘密基地(圖/天遊網絡 提供)

Q萌坐騎 其樂無窮

坐騎作為玩家代步的工具，不僅可以大幅增加玩家的移動速度，在移動及戰鬥中也會有獨特屬性加成，來取得更多優勢。《冒險聯盟》內提供許多各具有特色的坐騎，玩家只要達到8級即可獲得「豬豬坐騎」，而連續登入遊戲3天還能領取「藍鯨坐騎」，其他特色坐騎則可藉由參加活動方式取得。

而冒險家可消耗坐騎口糧以提升坐騎的騎術等級且活化坐騎技能，也可以運用坐騎資質豆與成長豆增強坐騎的魂獸屬性。擁有酷炫坐騎不僅是玩家身份的象徵，還可以帶來多種屬性加成，讓冒險旅途更加輕鬆。

「藍鯨坐騎」(圖/天遊網絡 提供)

坐騎展示(圖/天遊網絡 提供)

坐騎屬性介面(圖/天遊網絡 提供)

百萬台幣招募實況王 實況你的熱愛

為慶祝事前登錄人數突破20萬，官方即日起至5月5日特別推出「百萬招募實況王」活動，邀請廣大實況主們一起進入《冒險聯盟》世界，展開全新旅程。而玩家也可以為自己喜歡的實況主投票支持，參加投票活動不只可以領取「珍珠*300、寵物招募券*3、坐騎口糧（ 小）*10、金幣*5000」等，每天投票打卡還可以解鎖「升星小天使」、「升星石」、「璀璨鑰匙」等豐厚虛寶！此外，在觀看實況的過程中，官方還會不定期贈送超值福利回饋玩家，詳細活動內容可至官方Facebook粉絲專頁及活動網站。

「百萬招募實況王」活動(圖/天遊網絡 提供)

「百萬招募實況王」投票拿好禮(圖/天遊網絡 提供)

事前登錄人數現正火熱進行中，玩家們趕緊抓住最後機會，除了可以獲得阿柴專屬頭貼、遊戲代言人「任容萱」簽名照、MyCard點卡等，還可報名參加「百萬招募實況王」活動，帶走百萬獎金！

(科技)