凱銳光電是全球車用娛樂系統領域的佼佼者。（加工處提供／林瑞益高雄傳真）

不畏新冠肺炎疫情，經濟部加工出口區管理處30日召開入區投資審查會，核准通過6家投資案，總投資額逾新台幣26億元，約可提供國內300餘名就業機會。其中，申請進駐高雄園區前瞻智造新基地的凱銳光電、樂米生技，分別從事智慧機械、生技醫藥等亮點趨勢產業，加速促進園區產業轉型動能。

加工處表示，凱銳光電股份有限公司是全球車用娛樂系統領域的佼佼者，將投資11.4億元建置車用影音娛樂智慧聯網顯示器研發設計及生產部門，其顯示器已取得國內與國際多項專利及大獎，主要客戶有美國福特、通用、克萊斯勒與歐洲奧迪、保時捷、藍寶堅尼等大廠。

該公司為因應日後自駕車的發展，對車用資訊娛樂系統之需求，超前於高雄園區投資布局，是高雄園區車用電子相關產業群聚發展的生力軍。

樂米生物科技則為醫療器材製造商，主要產品為傷口敷料及關節注射液，其傷口敷料應用「包覆生長因子之多醣體微粒子」及「多醣體包埋結構」2項專利技術，研發全國首創「主動性傷口修復敷料-NewEpi」，其已廣泛運用在多項手術、燒燙傷、植皮等。

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(旺報 )