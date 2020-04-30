2002年開幕、台南第一家五星級飯店大億麗緻酒店，今天宣布6月30日熄燈，突如其來消息讓很多人錯愕。台南大億麗緻酒店表示，一路走來18年，不捨但會繼續陪伴台南人到6月底，這段期間，餐飲、住宿都照常，6月5日年度捐血公益活動也照舊，消費者與300多位員工權益均不會受損，希望留給顧客最美好的回憶。

台南大億麗緻酒店聲明中指出，「出租人國泰人壽多次主動釋出降低租金協助營運的善意，但酒店有多方考量，取得出租人諒解，雙方決定於6月30日終止不動產租約，所有員工及旅客的權益，也都會依法給予保障。」

由大億集團投資的台南大億麗緻酒店位處於台南市中西區、也是所謂蛋黃區，鄰近知名古蹟景點、台南市美術館等地標，更是台南第一家進駐的五星級國際觀光大飯店，早期盛極一時。

飯店業表示，大億麗緻在台南搶得頭香，早年業績也很風光，不過，隨著愈來愈多星級飯店紛紛進駐，各具特色，也分食不少客源，加上景氣、疫情等因素影響下，對於飯店業經營都是不小的考驗。但大億麗緻在市場上經營有口碑，也是名聲響亮的品牌，傳出停業消息，還是讓很多人震驚、譁然。

(中時 )