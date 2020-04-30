台中市議員黃守達及文史工作者、公民團體代表，昨到台中州廳前公布連署成果，呼籲市府重視民意、重啟州廳未來規畫的討論。（林欣儀攝）

去年展開修復的國定古蹟「台中州廳」未來將做何使用？不滿台中市長盧秀燕以「不做細漢」為由拒絕文化部「國美二館」計畫，市議員黃守達發起連署，昨並與文史工作者到州廳前發表連署成果，呼籲重新啟動台中州廳未來規畫的討論。文化局回應表示，虛心接受各方意見，將舉辦多場座談與說明會。

文史工作者及公民團體代表站在台中州廳前，高舉寫有「台中州廳，重啟討論」、「全民決定」等字的布條與牌子，黃守達接著拿出連署成果，他說，上月22日在網路發起《臺中州廳市民決定連署宣言》，短短一周已有超過1300人實名連署，市府應回應民眾訴求。

黃守達說，中市府拒絕文化部提出的方案，決定讓台中州廳繼續作為官舍使用，整個決策過程只開過一次說明會，且拒絕提供會議紀錄與連署名單，決策正當性不足；台中州廳的活化應兼具文資保存、促進舊城發展效益，呼籲市府廣納各方意見、擴大公民參與。

墩點文史工作室負責人林宗德表示，台中州廳不但具有歷史價值、且極具建築藝術，應成為美感教育、文化觀光據點，建議串連鄰近的中央書局、台中公園與文學館、刑務所演武場等文化資產，讓古蹟帶領中區亮起來。

中城再生文化協會理事長蘇睿弼認為，州廳的活化與發展影響未來百年的台中城發展，且其占地有4公頃多，足夠容納不同類型的規畫，也應開放更多民間參與，盼透過重啟討論的方式廣納民意，找到台中未來百年發展的方向。

文化局指出，市府重視台中州廳修繕計畫，工程預計111年底完工，去年即邀請民代、學者專家與民眾開會，目前也藉由跨局室會議做通盤討論，短期內將維持作為辦公使用、延續其歷史意義，對於民代與文史工作者提出的建議都會聆聽，也將推動州廳周邊暨中、西區活化發展跨域研究，將廣徵意見做為後續規畫參考。

(中時 )