熱門觀光景點的人潮警示究竟準不準確？引發議論。幫助民眾更確實了解景點人流狀況，中興大學計資中心主任陳育毅團隊花費3天時間，利用現有的Google資訊做彙整及加值利用，開發出「避開人潮PK1968」網站，民眾只要登入網站就可獲得正確人潮資訊並適時避開。

陳育毅指出，從現有資訊了解，1968網站及APP提出的195處熱點除中央流行疫情指揮中心與內政部建議，多是依照中華電信基地台近3個月連線高峰人次基準為基礎而決定，但4G基地台覆蓋範圍約2至40公里，可能會將超過該景點範圍的通訊用戶都計入，才出現假警訊。

為讓人潮警示更符合實際，陳育毅召集屏東大學資管系助理教授蔡孟琳、品科技執行長賴明宗組成團隊，利用現有Google的資訊加以彙整，成功開發「避開人潮PK1968」網站（PK1968.nchu.edu.tw）。開發團隊說，此網站不是要求民眾不要到熱點地區，而是幫助大家更正確獲得人潮資訊，能確實保持房防疫社交，也解除對熱點資訊的負面觀感。

蔡孟琳強調，Google系統多年來就對民眾位置定位做紀錄與統計，團隊透過Google地圖的熱門時段、再對照195個熱點的人潮資訊，同時參考公休、各時段即時與預估人潮、五星評價等訊息，幫助民眾評估是否建議前往。

蔡孟琳說，民眾點入網站後，可以依照不同縣市的分類瀏覽，而針對像是淡水、石門水庫或鹿港等部分範圍較廣的景點，則會藉由系統找出更多點的人潮資訊，幫助民眾確實判斷該景點人流情況。

(中時 )