友達(2409)今年第1季受到傳統淡季加上新冠肺炎夾擊，但因為成本改善，虧損有所收斂。董事長暨執行長彭(又又)浪指出，IT面板需求在宅經濟發威下，第2季可望延續第1季動能，仍是第2季成長主要產品，整體第2季營收估計會略優於第1季，但疫情造成失業率上升，可支配所得下降，到底疫情何時能控制也還不明顯，都是第2季的變數。

友達經營階層認為，第2季仍因為新冠肺炎對需求仍不明朗，預估大尺寸面板出貨較上季增加20％，ASP下降5％；中小尺寸面板出貨減少1％～5％，稼動率視生產狀況作調整。

彭(又又)浪表示，第1季因疫情衝擊，過完春節對總體供應鏈產生很大衝擊，缺工、缺料、交通受阻，到3月中下旬以後逐步恢復正常。雖然第1季底庫存略雖高一些，主要季底備貨影響，第2季有希望會恢復比較健康水位。

他認為，新冠肺炎亞洲延伸到歐美，帶動宅經濟及在家工作、學習需求，第1季IT產品需求大幅增加，先前還在解決供應鏈上問題，第2季會增加更明顯，另外，宅經濟也讓友達在醫療、運動器材、教育增加很多額外訂單。

但TV跟車用面板疲軟，主要因受到歐美各地宣布封城，工廠停工，需求降下，TV面板跟車用面板需求修正很大。總經理柯富仁認為，TV面板原本期待運動賽事拉抬，但因為賽事都已經延後，TV面板整體需求不如原本規劃，第2季TV面板出貨保守看待。此外，友廠逐步退出LCD生產，轉單效應已經陸續再發酵，尤其以IT中的監視器、NB等高階產品已經感受到需求強烈。

對於2020年面板供需看法，友達指出，從供給面來看，整體產業產能陸續開出，不過，今年友廠關廠降載提前發生，產能增加幅度比預期趨緩，有助於產業健康發展。需求部分，目前受限疫情，居家、宅經濟這部分需求，帶動原本第1季傳統淡季不會發生的都在上半年發生，往後疫情獲得控制，IT這部分需求尚難估計。

(時報資訊)