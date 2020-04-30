台中市警察局第四分局關切大學生交通安全，依據教育部校安中心統計，大學生車禍9成肇因於機車擦撞或自撞，從2009年至2018年，平均每年有161名大學生死於交通事故，春社派出所所長江松泳在新生入學報到之際，地到校園宣導交通安全及規則，呼籲年輕人不要貪玩貪快，否則死亡車禍找上門，難過的不只自己還有家人，催油門前請再多想一想！

台中市警察局第四分局春社派出所指出，大學入學通常屆齡18至19歲，學生興高采烈地拿著剛考到的駕照，躍躍欲試的騎機車上路，希望藉由傳達統計數據及真實案例，提醒年輕人，「十次車禍九次快」。

春社派出所說，嶺東科技大學西向就是熱門景點「望高寮」，更是車友熱門聚集地，所長江松泳呼籲年輕人千萬不要貪玩貪快，否則車禍找上門，難過的不只自己還有家人。

此外，許多寶貴的性命常常都葬送公車或大貨車的「內輪差」，警員林良發以Youtuber網紅「蔡阿嘎」宣導交通安全的影片吸引大學生的目光，解釋大貨車四個死角所在位置，耳提面命提醒年輕人千萬不要靠近。

若不幸發生車禍，如何避免「二次車禍」，很簡單，牢記口訣「放」、「撥」、「畫」、「移」、「等」照著做準沒錯，事故現場安全距離放置交通錐後，立即離開車道至安全處所打110或119，若有影響交通安全，一員協助警示；一員用粉筆定位後，即可先行移車。

如果有人員受傷，需雙方同意始能移車。全部完成後，請在安全處耐心等候警方到場處理。如此一來，不影響他人也增加效率，並減少不必要的傷害發生。

(中時 )