鐵路警察李承翰去年7月執勤時遭人殺害，30日判決出爐，鄭嫌一審竟獲判無罪，還以50萬元交保，誇張結果引發眾怒，李承翰的父親相當錯愕，只能泣訴：「太離譜了！」反觀鄭嫌則非常平靜，得知獲無罪判決後，也只淡淡地吐出一句：「沒有意見，我請人找錢交保。」不過，鄭嫌仍沒辦法籌出足夠金額，最終續押。

鐵路警察李承翰去年7月3日在火車上處理補票糾紛，卻遭鄭嫌持刀統入腹部，為了保護其他乘客安危，李承翰不顧自己負傷仍死命壓制，直到支援人力到達才肯鬆手，表現英勇令人讚佩，無奈之後仍因傷勢過重而回天乏術。

為了替愛子討公道，李父拖著駝背身軀往返法院，期望司法替兒子討回公道，豈料法官竟宣判鄭嫌因為精神疾病，以致無法明確判斷狀況，因此將其判處無罪，並依法視為撤銷羈押。

宣判一出，讓今天也到場聆判的李父、李母震驚到無法反應，更瞬間心死，拖著蹣跚不乏走出法院讓人很是心疼；而鄭嫌當庭聽到判決則表示會找人籌錢，和李家兩老處境可說差了十萬八千里。

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(中時電子報)