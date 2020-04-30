竹南分局查獲地下錢莊暴力討債案，扣獲被害被逼簽立本票。〔竹南分局提供／謝明俊苗栗傳真〕

竹南分局偵查隊查辦暴力討債案，扣獲改造手槍1把。〔竹南分局提供／謝明俊苗栗傳真〕

竹南警分局偵破2起地下錢莊暴力討債案

謝明俊／苗栗報導

苗栗縣警竹南分局連續破獲2起暴力討債案件，家住竹南鎮的顏姓男子，日前因債務糾紛，遭人糾眾毆傷及砸店，另外，後龍一名廖姓被害人向韓姓嫌犯經營的錢莊借款，因還不起本息遭韓嫌糾眾恐嚇逼債。2案經分局偵查隊追查，拘提羅嫌等7人以及韓嫌等3人到案，詢後依法移送。

據悉，顏姓男子日前因需款孔急，向羅嫌借款新台幣3萬元，每月需支付利息6千元，換算月利息高達20分，顏某不堪負荷重利，無力還錢，羅心生不滿下，涉嫌糾眾將顏某押出打傷，並將顏某店面砸毀，竹南分局偵查隊獲報深入追查，並報請苗栗地檢署指揮，日前循線拘提羅嫌等7嫌到案，偵詢後依法移送。

另外，竹南分局後龍分駐所日前處理1件民眾糾紛案，在處理過程發現案情不單純，經深入了解後，發現韓姓嫌疑人從事地下錢莊非法貸放款項收取重利，廖姓男子因需款孔急，向韓嫌借貸新台幣18萬元，實際只拿到新台幣14萬4,000元，當場還簽立面額32萬元的本票作為憑據，月利息高達20分，被害人不堪負荷利息，無法還錢，遭韓嫌3人，以言詞恐嚇被害人，致使被害人心生畏懼。

竹南分局偵查隊獲報後，報請苗栗地檢署指揮，日前持拘票將韓嫌3人拘提到案，詢後都依法移送。

(中時 )