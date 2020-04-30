尖石國中學生邱佳豪（右二），與師長分享獲得第10屆靈鷲山全國普仁獎的喜悅。（靈鷲山佛教教團提供／羅浚濱新竹傳真）

尖石國中老師葉韻婷將基金會贈送的1箱飲料拿到班上，並宣布佳豪得獎訊息，全班同學都同感榮耀。（靈鷲山佛教教團提供／羅浚濱新竹傳真）

第10屆靈鷲山全國普仁獎頒獎典禮，受新冠肺炎疫情影響取消，靈鷲山慈善基金會「小太陽愛心專車」巡迴全台，30日駛入尖石國中頒獎給學生，期盼更多孩子見賢思齊，創造動人的生命故事。

靈鷲山普仁獎自2003年開始至今共有7727位學生得獎，2019學年度全台17區有1015位得獎，從中選出59位進入全國決選，尖石國中學生邱佳豪，是全國普仁獎獲獎學生之一。

邱佳豪從小跟高齡多病的外婆，住在交通不便的尖石偏遠山區，上下學路程遙遠，清晨5點半就得到候車站等車，積極求學，不因環境困厄而怨天尤人，很聽外婆的話，平日做洗碗、拖地等家務，是個孝順又有愛心的孩子，曾連續2年獲得竹縣推薦參加全國總統教育獎。

靈鷲山慈善基金會副執行長陳世人表示，今年準備福袋送給「普仁小太陽」，包括獎狀、獎學金1萬元、靈鷲山第10屆全國普仁獎大會手冊、平安米、防疫包，希望陪伴普仁小太陽平安度過疫情，健康成長。並代表靈鷲山佛教教團，致贈酒精、洗手乳等防疫物資給校方，守護孩子健康。

尖石國中校長彭清宏表示，師生中午都會一起吃營養午餐，佳豪會主動幫忙收拾善後，做事很認真、踏實，是個乖巧孩子。

導師葉韻婷將基金會贈送的1箱飲料拿到班上，並宣布佳豪得獎訊息，全班同學都同感榮耀，也開心分享這份普仁之愛。

(中時 )