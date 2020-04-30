台北市錢櫃KTV大火造成6死50傷的慘劇，不少逃生者與錢櫃員工與仍對於逃生概念和消防設備皆無法及時運用，高雄市消防局為了加深民眾印象，用實際K歌方式，大飆海豚音提醒民眾注意逃生小撇步增加保存活的機率。影片一出引起立刻數千網友按讚轉傳，紛紛大讚消防局揪感心，可以用年輕人的話語提醒防火安全。

高雄市消防局為了加深民眾印象，用實際K歌方式，大飆海豚音提醒民眾注意逃生小撇步增加保存活的機率。(影片來源:高雄市消防局)

高雄市政府消防局所製作的KTV防火逃生宣導影片，開場就由帥氣的消防員飆高音開場，以詼諧生動的唱腔與歌詞介紹民眾在包廂時該建立逃生基本觀念。民眾也可以藉由輕鬆幽默的方式來了解影片宣導內容。

例如第一句就唱到，「火神來唱歌，切萬不要慌。」進入KTV的第一件事就是要確認逃生平面圖，確認在建築物的哪個位子。受信總機通常不會有任何的閃爍燈號，若是有代表被關閉或故障。逃生門應該為呈現關閉狀態。倘若發生火警，趕緊打開門，清嗓喊失火。小火快逃，濃煙關門，如果通風口出現濃煙，立刻關閉空調。逃生門要開，確定它溫度，有煙走不得，應該速速退。出了逃生門，一定要向下逃生，若向下路線充滿濃煙，立即回到逃生門後。

(中時電子報)