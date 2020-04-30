廖男等3人涉嫌當勞保黃牛與患者掛勾，企圖詐領勞保給付金，廖男等人傳授3名患者在就診時瞞騙醫師、檢查時佯裝活動困難等招數，取得符合請領條件的醫療診斷書，並向勞保局提出申請，雙方約定以請領金額一半當報酬。全案因勞保局政風專案清查，要求複檢而查獲，台中地檢署依詐欺罪起訴廖男等6人。

50歲廖男、49歲鄭男及60歲蘇男等人涉嫌當勞保黃牛，由廖男及鄭男找受傷勞保患者接洽，協助到某家教學中心就診，事先由蘇男教導患者受檢時假裝失能的招數，以取得符合請領條件的醫療診斷書，向勞保局詐領給付，雙方約定給付金的一半當酬勞，廖男等3人再以對拆或六四分帳平分。

蘇男告知55歲張婦，必須取得「左膝關節屈曲90度、伸展5度、可活動度數85度」的診斷證明，才能符合請領失能給付規定，教她接受檢查時要假裝蹲不下去；2013年4月間教腳部骨折的55歲胡男，接受檢查時，膝蓋不要超過90度；2015年8月間教黃女受檢時，腳部彎曲及伸展的角度。

3人就診時檢查時都假裝失能，由不知情的醫師開出符合各自勞保失能等給付的病狀診斷書。案經勞保局政風室在2015年8月間做「醫師出具診斷數量異常專案清查」，發現異常，要求張婦、胡男及黃女等3人再到其他醫院複檢，因複檢結果不符請領規定或未去複檢，而未得逞。

(中時 )