日盛投信日盛基金經理人楊遠瀚今（30）日表示，在新冠肺炎疫情趨緩、台積電法說首季獲利及第22 季展望優於預期、FED降息推無限量QE、全球央行齊推寬鬆政策、美股跌深反彈等利多助攻下，台股4月展開強勁反彈。現階段台股短、中期均線多頭排列向上支撐，並在今日重新站上年線，但萬一整數關卡仍有壓力，預期5月行情將是區間震盪行情，並延續個股表現為主。

楊遠瀚指出，新冠肺炎疫情歐美新增確診人數下滑，經濟活動開始解封，景氣谷底漸過，全球央行持續印鈔票，救市資金不成問題，油價因庫存爆滿及期貨合約到期等因素而崩盤，但有望跟著歐美需求回升而擺脫困境，美股財報表現不佳，2Q展望負向，但股價反映不大。以美股財報來看，目前2Q獲利預估是年衰退31.7％，科技相對好，台灣以科技為主，另3Q缺乏能見度，5~6月將是利空空窗期，搭配資金充沛與除權息卡位行情，將為股市帶來支撐。

楊遠瀚表示，可留意10大主要族群，包含：1.資料中心/伺服器，2.5G基地台/手機，3.光通訊，4.wifi 6及Mini Led，5.中國自製CPU，6.Intel Whitley、AMD EPYC新平台，7.高速傳輸，8.美日新遊戲機，9.長線獲利與股利穩健的高殖利率族群，10.疫情受害大的內需尋求反彈契機。

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