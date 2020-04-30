只要有心，骨董車也能變電動車！全球骨董車復刻龍頭合擎，日前與裕隆集團華創車電合技術中心合作，成功將福斯T1骨董車變電動車！合擎董事長羅修賢表示， 廠內生產的福斯T1骨董車車架，配上華創三電系統後，成功變身T1電動車，日前以時速60公里試跑山路的結果，十分成功，連國外車廠來看都覺得很驚奇，未來除了福斯T1，還將投入更多骨董電動車車型的開發。

福斯T1電動車的儀表板。 （圖／王永泰攝）

採用美規AC充電系統，充一次電可跑200公里。 （圖／王永泰攝）

華創車電技術中心饒憲秋表示，集團在電動車的量產上已有實蹟，像和上租賃的小轎車系列正是採用華創三電系統，配有150KW功率，續航里程可達200公里。這次由合擎提議，將納智捷的三電系統用來開發復骨董車，是全新的嘗試。

這輛福斯T1骨董車，採用美規AC充電系統，一次充電可跑超過200公里；雖然極速可到150公里，為符合國外玩家的需求，暫時以時速60公里試跑山路，跑起來十分流暢。

羅修賢表示，電動車是未來趨勢，未來會將廠內的各款骨董車開發成電動車，提供玩家更多老車的駕馭樂趣。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)