「五」零確診達標送小確幸 住武陵折500元搶破頭 16:332020/04/30 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 武陵農場搶搭「五零」確診話題，首波慶賀佑會活動反應熱烈，下波將推出露營區8折優惠。（武陵農場提供／王文吉台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心30日記者會宣布連續5天零確診，武陵農場搶搭「五零」話題，隨即推出「50武陵」訂房優惠專案，宣布5月5日至31日入住，前50名訂房者優惠500元。 武陵農場在下午3點開放預訂，3線電話隨即滿線，50名額快速清空。副場長胡發韜表示，慶祝零確診專案，反應相當熱烈，第二波將推出露營區8折優惠，敬請期待。 (中時 ) #武陵農場 #五零 #5零 #訂房500元 #優惠 #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 法匹拉韋受期待 日增產儲備 04:102020/04/26 國際大事 川普吹捧羥氯奎寧 美研究打臉 04:102020/04/26 國際大事 新冠肺炎最新特效藥 日增產抗疫 10:202020/04/26 生活 今日零確診 新冠肺炎累計429例 13:542020/04/26 生活 研製新冠疫苗 京企啟動臨床研究 04:102020/04/27 焦點新聞 陸國務院聯防控：武漢新冠「清零」不等於全部出院 17:082020/04/27 兩岸 莫瑞曝可能染疫 覺網球最晚回歸正常 14:282020/04/28 體育 案192也出院了！ 他們都感謝彰化醫護 15:172020/04/28 生活 新冠肺炎》美國確診人數破100萬 佔全球1／3！川普確保肉品供應不中斷 03:282020/04/29 國際 慶祝連續5天0確診 國防部慶祝竟扛五O機槍要發射.... 15:332020/04/30 政治 生活熱門新聞 不敢罵練台生？張雅琴被轟軟掉 宅神一看雙標4霸氣開酸了 - 生活 打臉金正恩死訊 金與正推特秀合照 - 生活 金正恩沒死 美媒爆：腦出血失去語言能力 由叔叔胞妹掌權 - 生活 替北韓洗錢掌握消息 金正恩驚傳腦死 - 生活 準「黃蜂颱風」各國模擬路徑曝光 氣象局：下周變天 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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