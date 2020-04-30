中央流行疫情指揮中心30日記者會宣布連續5天零確診，武陵農場搶搭「五零」話題，隨即推出「50武陵」訂房優惠專案，宣布5月5日至31日入住，前50名訂房者優惠500元。

武陵農場在下午3點開放預訂，3線電話隨即滿線，50名額快速清空。副場長胡發韜表示，慶祝零確診專案，反應相當熱烈，第二波將推出露營區8折優惠，敬請期待。

(中時 )

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