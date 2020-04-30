第三屆海峽兩岸（昆山）青年文化創意大賽近日揭曉結果，在兩岸百戲文創作品2499件作品的激烈角逐之下，最終由來自台灣的實踐大學碩工二甲戴隆傑，以作品「西遊記－戲曲角色自走木偶文具組」，拿下金獎，透過戲曲角色跟自走木偶的結合並賦予文具功能，結合玩樂與辦公功能的創意而獲得評審青睞。

協辦單位昆山台商協會副會長、文宣會召集人蔡曜謙指出，此次大賽共收到兩岸百戲文創作品2499件，報名數量將近是去年的2倍，其中大陸1842件、台灣607件作品。

蔡曜謙指出，由於今年受新冠肺炎疫情影響，改採線上評選，並經10位兩岸專家評委、30位大眾評審、3萬6601名網友選擇下，決選出金獎2名、銀獎4名、銅獎6名、優秀獎8名共20個獎項。

而最終獲獎20件作品當中，共有5件是來自台灣，除了「西遊記－戲曲角色自走木偶文具組」獲金獎外，還有「萌寵也國潮-寵物外出＋逗趣系列」獲得銅獎、「赤壁-草船借箭色鉛筆組」、「面面劇到」、「墨」獲得優秀獎。

(旺報 )