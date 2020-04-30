鄒承恩在臉書分享看到殺警嫌判決的想法，替殉職警察抱不平。(圖/ 摘自鄒承恩JaSon臉書)

去(2019)年7月鐵路警察李承翰值勤遇到逃票的鄭姓嫌犯，處理補票時竟遭對方持刀刺死，送醫不治，嘉義地方法院今(30)日一審宣判，鄭姓兇嫌因精神問題判無罪、50萬元交保；消息曝光後社會大眾看傻眼，而演出《16個夏天》要角的男星鄒承恩也在臉書痛罵，替殉職的李警抱不平。

今日稍早鄒成恩在臉書分享自己對鐵路警察殉職嫌犯卻被判無罪的看法，他寫到嘉義地方法院一審判決「無罪+50萬（元）交保 …………」，並在底下難以置信地說，「我到底看了什麽」，更強調看到這種判決很難不「氣噗噗」；此外他也感嘆地問「到底該怎麽妥善處理」，更致敬殉職的李警。

許多粉絲同樣看不下去，也在底下留言砲轟，「我不懂法官的腦…」、「一般人看了都無法置信，何況是警察家屬」、「失望透頂」、「無法理解」；鄒承恩看了也無奈回應，「所以我們不是法官」、「那當下到底有多少人能夠挺身為了其他人犧牲自己？我想到又火了… 我先去冷靜」。

鐵路警察李承翰2019年7月3日晚間在列車上處理鄭嫌補票問題，沒想到遭對方持刀攻擊，送醫急救後仍不治；今年3月26日嘉義地方法院一審時，鄭嫌有被鑑定為「思覺失調症」患者，檢察官認為鄭嫌有辨識控制能力，建議盼無期徒刑；豈料一審宣判後，鄭嫌竟被判無罪，已50萬元交保。

(中時電子報)