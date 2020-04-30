新冠肺炎疫情衝擊餐飲業營運，代理米其林品牌「添好運」、「了凡」的和億生活集團火速推出6款冷凍冷藏商品因應，3月推出後單月熱銷1萬組。集團趁勝追擊，宣布「添好運」及「了凡」合計加推10款新產品應戰，目標帶動冷凍商品業績成長達2～3成。

新冠肺炎疫情使消費者外出用餐降低，在家自炊意願及網購需求提升。和億生活集團對此研發冷藏冷藏商品因應，3月推出6款冷凍冷藏商品及「冷凍防疫組」，推出後消費者反應熱烈，經追加訂單後熱銷達1萬組，帶動冷凍商品業績成長1成。

因應消費者反應熱烈，和億生活集團加碼推出新冷凍商品，「添好運」推出酥皮焗叉燒包、港式牛腩湯麵2款冷凍新品，「了凡」則全球首次推出10款冷凍商品，並祭出第二波「冷凍防疫組」，由於部分原料來自新加坡，未來有斷貨可能，目前全台每日限量100組。

和億生活集團執行長蘇嬉螢表示，在推出冷凍商品、強化外送外帶、設立快閃櫃挹注下，集團業績衰退相對較少。添好運首波推出冷凍商品後，已帶動冷凍商品業績成長1成，此次在添好運增加品項、了凡首推新品帶動下，希望能帶動冷凍商品業績成長2～3成。

針對熟食外帶消費需求，添好運推出線上點餐服務，讓消費者可透過添好運LINE＠官方帳號點餐。而目前推出的冷凍商品，主要透過官網及臉書專頁銷售，此次祭出線上訂購滿2000元免運費優惠。蘇嬉螢透露，目前亦與電商業者洽談合作中，相關消息後續將再公布。

(時報資訊)