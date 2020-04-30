瑞昱(2379)今日舉辦法人說明會，展望第二季，瑞昱保持審慎正向，發言人黃依瑋表示，在新冠肺炎下，居家工作帶動的電腦周邊、網通以及Switch需求，使得瑞昱第二季已經出現明顯的反轉，但全年狀況在疫情關係下仍看不清楚，另外，在TWS(無線藍芽耳機)方面，瑞昱則看好下半年具有ANC(自動降噪)出貨會逐步成長，也認為，今年TWS將進入一場市場淘汰賽。

黃依瑋表示，瑞昱對於第二季維持謹慎正向看法，在新冠疫情的影響下，居家工作、遠距教學等趨勢，帶動電腦周邊、網通需求等動能穩定，第二季已出現明顯得的反轉，且因為很多國家實施封城下，也有機會帶動WiFi產品需求，802.11ac主要是用在路由器和PC，這方面需求應該不錯，只是消費性需求、尤其是高端產品，就恐受到疫情影響，至於Switch，第一季時相較去年第四季表現持平，第二季已經感受到需求成長動能。

展望第二季，黃依瑋表示，現在4月接近尾聲、5月看來審慎正向，至於6月還不確定，會持續關注618檔期的拉貨的狀況，總結來講，第二季的上半段因為居家工作、線上學習等趨勢帶動，PC相關、路由器等，有看的到明顯動能，但消費性電子則因為疫情以較弱。

對於2020年全年，黃依瑋表示，瑞昱仍持審慎正向，他強調，現在真的是沒遇過的非常時期，以往能見度就不高，但現在更低，以現在接觸到的客戶訊息，都對於下半年還沒有確定的說法，故現在對於下半年還不做出明確的預估，但全年毛利率的變化，應該可以維持在公司歷史區間內。

電視晶片方面，黃依瑋表示，今年第一季原先看好在國際運動賽事(東京奧運、世界盃)的期待下，市場樂觀預期，但是第二季開始因為疫情，又使得市場預期轉弱，另外，8K電視今年也不會看到太大的量。

針對TWS(無線藍芽耳機)，黃依瑋表示，第一季原本就是季節性低點，且因為TWS的生產比較需要人工，故受到新怪肺炎影響，首季貢獻比去年第四季衰退，但現在第二季已經感受到訂單回流，中長期仍然看好持續成長，大部分客戶都著重ANC(主動抗噪)功能，預期下半年出貨ANC的出貨會逐步往上，迎合未來產品的升級趨勢。

對於整體TWS產業趨勢，黃依瑋依舊維持先前的看法，認為今年TWS將有淘汰賽，市場會進行洗牌，就瑞昱在市場的定位來說，上有超大業者(高通、博通)、下有大陸或是新興業者，對瑞昱來講，正向看待競爭，因為競爭對市場是有利的。

在無線網路WiFi產品上，黃依瑋表示，瑞昱在WiFi產品上在業界可說是最廣最深的布局，是非常有競爭力的供應商，故在WiFi 6(802.11ax)瑞昱一定不會缺席，WiFi 6屬於剛性需求，故受到疫情的影響有限，但量產時間點應該會落在明年，瑞昱也會繼續擴大市佔，導入更多新的應用，目前市場上看到的需求還是以802.11ac較多。

車用乙太網路上，黃依瑋表示，瑞昱第一季表現比較弱，主要是因為延續去年，但今年上半年車市仍然低迷，但瑞昱在乙太網路的出貨上，儘管整體車市低迷，但仍穩定成長，只是量還不是很大，實際貢獻有限，但持續和全球車用廠商、一線供應商保持密切關係，目前在研擬的已經是2023年、2024年的產品，瑞昱在該領域已經佔有很好的位置，長線還是很樂觀。

至於談到大廠博通因為新冠肺炎疫情將交貨周期拉長，瑞昱是否有轉單效應，黃依瑋認為，目前瑞昱的交貨狀況都還是正常，博通儘管是競爭對手，但雙方真正正面競爭的比例並不高。

(時報資訊)