高雄網美景點棧貳庫，因疫情影響業績下滑5成，為歡迎民眾回流，逆勢操作打造新亮點「氣球飛輪」等遊樂設施，未料尚未開放，就被立委陳柏惟、綠營狂酸「說好的愛情摩天輪呢？」對此，高雄港區土地開發公司喬調，這與愛情摩天輪無關，只是因為疫情大家悶壞了，鼓勵民眾多到戶外走一走。

棧貳庫指出，今年度業績受到疫情影響下滑5成，這次特別打造「氣球飛輪」為高雄觀光注入一股活水，申請臨時建築展演半年，自今年5月到10月底。

「氣球飛輪」純白熱氣球在棧貳庫旋轉木馬旁升空，以熱氣球造型打造半開放式的觀景車廂，彷彿搭乘熱氣球升空，俯瞰港濱景緻，夕陽餘暉映照港濱，欣賞高雄港最美落日，可望成為情侶約會放閃的告白聖地。

搭乘旋轉木馬、氣球飛輪，兩人同行限全票，享其中一人免費，留下母后美好回憶，FB／IG拍照打卡，加贈IG列印券2張。氣球飛輪全票60元、親子票90元含成人及孩童，孩童身高限90-110公分。愛心票30元（年齡65歲以上長者、身心障礙者及一名陪同者）。

棧貳庫防疫做足準備，強民眾入館均需測量體溫，出入口管制僅開放東側E1門（路易莎咖啡旁）、海側S2門（掌門啤酒、WOO餐廳旁），如發現體溫異常，會婉拒進入室內空間，建議消費者返家休息，但館內腹地廣大，目前無管控上限。

至於戶外部分，為配合中央流行疫情指揮中心宣佈實施之人流管制措施，提供即時景點實況影像，棧貳庫停車場最多只能停滿5成，若連假期間車流爆滿，則會進行控管，並請駕駛轉移到鄰近停車場，而遊樂設施也會地上劃標誌，希望民眾保持安全社交距離。

(中時 )