國民黨改革委員會正在討論是否修正「九二共識」，前國民黨主席洪秀柱表示，若要賦予「九二共識」新的定義或換一個名義，「那就準死無疑」。有關民進黨政府對滯留湖北的台灣民眾註記黑名單，洪秀柱也表示，政府是否也該註記雙重國籍人士在緊急狀況時不得出境，以免他們在兩岸發生衝突時，可以拍拍屁股走人。

至於「台灣制憲基金會」今赴中選會送交「制憲公投」提案書，洪秀柱說，獨派喊公投常常後來就縮回去了，國民黨已是立法院少數，沒法當剎車皮，索性讓他們放膽去做，到時候做不成，再請他們解釋原因，民眾自然就會明白。

洪秀柱下午出席國民黨革實院記者會，提到國民黨中心思想時，就意有所指稱，國民黨主席主持中常會，都要面對孫中山遺像朗誦總理遺囑，內容中的「求中國之自由平等」，中國就是指中華民國，範圍涵蓋整個中國，絕不是只有台澎金馬，「朗誦孫中山遺囑不是唱歌複誦，而是要想起背後的真正意義。」

對於國民黨正檢討兩岸路線。洪秀柱先是感嘆稱，「不曉得我們的看法還有用嗎？」如果大家都知道「九二共識」的內容是什麼，就很好解決了，「但如果要賦予九二共識新的定義、換名字，還是要從外套到裡面都換掉，那就準死無疑」。

她說，「九二共識」的內容跟憲法一致，都是「一個中國」原則、未來謀求統一，白紙黑字寫在海基會、海協會往來函件中。只是我方附帶「一個中國的涵義各有認知不同」，所以才有「各表」，對岸則認為先不牽涉政治涵義，留待以後政治協商。

洪秀柱強調，應該依照憲法的道路，堅持「一個中國」的原則，謀求統一，兩岸分治不分裂，台灣不搞台獨。過去選舉她主張提倡的兩岸和平協議，不是投降協議，兩岸可以坐下來談，不管是參加國際組織，「一國兩制」、「一國多制」、「一國多體制」，這才是解決兩岸僵局最好的辦法。但在這邊她講歸講，「對一個睡著、假裝叫不醒的人講是沒用的」，可是千萬不要賠上2300萬人民的生命以及現在的安定生活。

洪秀柱表示，其實兩岸關係說難很難、說容易也很簡單，可惜今天政府錯過在這次疫情過程中，能打破兩岸僵局、最好遞橄欖枝的時期，反而雪上加霜地破壞兩岸關係、製造仇恨跟對立，不讓湖北台商及其子女回來，還註記他們的身分。

她嗆說，蔡政府是否現在也開始對有美國、日本國籍的雙重國籍人士註記，當兩岸發生緊急狀況時，這些人就不得出境，大家一起安危與共，而不要只是口口聲聲亂喊一通，到時候兩岸發生衝突、擦槍走火，引發戰爭，這些人就拍拍屁股走人。

(中時 )