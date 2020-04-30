農田水利會將改制為公務機關，農委會主委陳吉仲也於審議會上表示「農田水利署」將於今年10月成立，「農田水利法草案」條文今(30)日經過4個多小時朝野討論及修正下通過，但如灌溉制度、農田水利事業經費及改制後資產轉移等關鍵條文朝野未有共識，將保留到院會做朝野協商討論。

「農田水利會組織通則」於2018年3月三讀通過，農田水利會將改制為公務機關，農委會主委陳吉仲日前表示今年10月1日一定會成立「農田水利署」，為因應改制，行政院拍板通過「農田水利法草案」至立法院審議，今天在立法院經濟委員會協商之下逐條審議。

國民黨立委楊瓊瓔表示，改制後的主管機關仍是農委會，但灌溉制度涉及區域水資源統籌調度，各縣市政府的權責應當保留，然而灌溉制度在行政院提案中並未清楚說明，要求這部分需要進一步說明，勿貿然通過。

行政院版草案22、23條寫道「農委會辦理農田水利事業及維護灌溉管理營運，應設置農田水利事業作業基金，改制後的資產及負債由國家概括承受」，且資產轉移免收一切稅捐，也不受國有財產法的限制。

民進黨立委黃世杰指出，農田水利會的財產來源十分多元，其中包含許多農民無償提供的大塊土地，然而提供的對象是農田水利會，改制變為公務機關應釐清各項財產的來源，否則全數收歸國有並不符合公平正義，更會讓農民感受到剝奪感。

民進黨立委蔡易餘說，台灣長期以來重北輕南，中央機構、資源及金費等長期失衡，呼籲未來17個水利署的事業作業基金應該彼此挪用，才能讓南部農民獲益。

由於上述關鍵條文由於涉及重大，與會委員未達共識，將保留至院會朝野協商做進一步討論。

(中時 )