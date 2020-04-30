新冠肺炎疫情不影響廠商投資腳步，經濟部加工出口區管理處於30日召開入區投資審查會，核准通過6家投資案，總投資額逾新台幣26億元，約可提供國內3百多名就業機會，其中申請進駐高雄園區前瞻智造新基地的凱銳光電、樂米生技，分別從事智慧機械、生技醫藥等亮點趨勢產業，加速促進園區產業轉型動能。

加工處表示，凱銳光電股份有限公司是全球車用娛樂系統領域的佼佼者，將投資11.4億元建置車用影音娛樂智慧聯網顯示器研發設計及生產部門，其顯示器已取得國內及國際多項專利及大獎，主要客戶有美國福特、通用、克萊斯勒及歐洲奧迪、福斯、保時捷、藍寶堅尼等大廠，為一高端、高品質之車用配備，公司為因應日後自駕車發展，對車用資訊娛樂系統之需求，超前於高雄園區投資布局，亦為高雄園區車用電子相關產業群聚發展的生力軍。

樂米生物科技則為一醫療器材製造商，主要產品為傷口敷料及關節注射液，其傷口敷料應用「包覆生長因子之多醣體微粒子」及「多醣體包埋結構」2項專利技術，研發全國首創「主動性傷口修復敷料-NewEpi」，其已廣泛運用在多項手術、燒燙傷、植皮等各式深、淺層醫療傷口癒合，深受全國各大醫療體系肯定。

加工處說，將持續不斷強化園區營運管理模式，鏈結各園區產業能量，帶動產業群聚，目前中港園區尚有0.65公頃素地可供出租。

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