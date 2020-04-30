陸元琪30日錄TVBS《女人我最大》，她先前在臉書開直播，談就讀國三的女兒袁融因制服裙子太短遭學校男老師扯傷，並指對方先前曾偷拍女兒短裙證據照，根本就是性騷擾，她表示：「我覺得她心裡面的害怕程度太嚴重了，她已經拒學，目前沒辦法去學校，需要有人跟她聊，我在意小孩的心理狀態，這樣她才有勇氣面對。」17日事發至今，女兒已近2周沒上學，面對接下來的會考，她會陪伴在旁。

陸元琪表示：「現在已經送上教育部，等候調查，所有證據跟文字，我都交給人本（人本教育文教基金會），由人本去監督，社工也進入關心，我有帶女兒去看醫生。」她提及這兩天與女兒都有情緒，彼此講到都哭了，自己被綁在這件事，無法工作，「我是媽媽我會心疼，但不可能陪她走進校園，她跟我說：『我暫時不想要講這些事情，我想喘口氣，我自己會準備好怎麼去面對，到時候會跟妳說』。」

陸元琪提及人本會在整件事處理告一段落才跟自己說，「我也在等。」這種艱難時刻，幸好兒子袁義已考上理想大學，她說：「他29日晚上才跟我說：『妳放心，我會讀我想要的學校。』他已經決定哪一間了。」兒子對於結果保密到家，她笑稱自己也不知道到底是哪間學校。兩個孩子在袁惟仁返回台東老家休養後，至今沒連繫上爸爸，她曾請中間朋友幫忙聯繫，但一直沒接通，後來小孩對她說：「我們先把自己生活過好吧。」

(中時 )