近日校方也實際領養狗寶寶等，讓孩子學會愛與照顧。（戴上容攝）

4月30日是「國際不打小孩日」，淡水區文化國小推出線上活動，校長蘇穎群在臉書發布，他與大字版的合影「我打蚊子，不打小孩」，創意的宣導吸引許多人在下方「照樣造句」留言、分享。蘇穎群表示，文化國小致力愛的教育，除線上活動，近日校方也實際領養狗寶寶等，讓孩子學會愛與照顧。

防疫期間，新北家暴數增加三成，新北市長侯友宜日前呼籲「防疫也要防暴」，每個人都要控管好自己的情緒；適逢30日是「國際不打小孩日」，由文化國小輔導教師團發想，校長蘇穎群帶頭推出創意線上活動，他一手拿著網球拍、一手拿著字版「我打蚊子，不打小孩」，吸引上百位家長、網友留言按讚響應。

「以前有人說我是被『打到變校長』，這絕對是錯誤的！」校長蘇穎群以自身經驗表示，他小時候曾遭受體罰，內心充滿陰影，因此成為教育人員後特別關注不當體罰行為，他認為學習過程中，只要有體罰就可能抹滅孩子的自信心，「在我眼下絕對不可能、不可以發生」。

蘇穎群表示，文化國小落實愛的教育，謹遵市長「連假前不發成績單」等作為，近來受疫情影響，校方也加強輔導人員到班宣導「孩子如何保護自己」、「零暴力」等；學校近來領養小狗「OREO」以及兩隻羊寶寶，盼透過正向活動，提倡愛的教育。

(中時 )