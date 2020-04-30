HTC（宏達電）今（30）日宣布VIVE Sync－VR遠程協作和虛擬會議平台將提供免費Beta版，一般企業和員工均可使用。 VIVE Sync是專為企業提高跨團隊溝通和生產力而生，是安全且操作簡便的VR遠程協作工具，允許內部和外部團隊在虛擬空間中聚會，不受空間限制。

HTC VIVE內容開發與製作副總裁David Sapienza表示：「與任何其他溝通工具或媒介不同，VR所創建的擬真環境，可以深度連結遠程團隊及員工，他們就像在同一個房間中一樣。」「VIVE Sync使世界各地的同事和合作夥伴可以在共享的虛擬空間中進行互動與溝通，從而提高生產力，協作和團隊合作默契。未來的工作型態正在迅速變得更加全球化及零距離，而VR虛擬實境是成功實現這一新型態所需的解決方案。」

根據蓋洛普（Gallup）所提供的「美國勞動力現況」報告，遠程工作正迅速成為新常態的一部分。 該報告指出，有43％的員工固定會有一段時間處於遠程工作型態，而有37％的員工願意為了能擁有彈性的工作型態和遠程辦公而換公司。 但是，Future Workplace和Virgin Pulse的「工作連結調查(The Work Connectivity Survey)」發現，遠程工作人員更有可能因為寂寞而選擇離職，而43％的員工表示，更多的面對面工作時間將有助於他們與團隊建立更深的關係。 藉由VIVE Sync，團隊中成員可以繼續有效地進行與管理者之間至關重要的面對面會議，以提高參與度、協作和生產力。

NVIDIA XR總監David Weinstein表示：「NVIDIA VRS和VIVE Pro Eye優化了VIVE Sync的效能，當全球的使用者藉此進行面對面會議時，能更增加親歷現場的連結感。」，「我們相信透過像VIVE Sync這樣的應用平台，將會增加那些在家工作的團隊提升合作效力與生產力」

VIVE Sync可支援所有VIVE頭戴式顯示器，同時支援多達30位與會者，使用者能夠舉行內部創意會議、線上課堂討論、虛擬新聞發布會，甚至遠程銷售展示。 此外，參與者可以創建屬於自己的個性化3D虛擬人像，透過全身追蹤技術，參與者的虛擬化身可表達他們的實際肢體語言，向同事展示他們的全神貫注。 VIVE Sync還支持Tobii眼球追蹤技術，以便與虛擬同事或客戶進行更自然的互動，捕捉參與會議者的目光，使會議栩栩如生。 使用者若使用VIVE Pro Eye頭戴式顯示器即可利用其眼球追蹤功能達到這項如真實面對面互動的感覺。

目前將提供免費的VIVE Sync Beta版供企業與員工使用，企業將可以使用的功能包含：(1)個人語音筆記 – 語音轉文字筆記和螢幕截圖可協助記錄重要會議內容，且一旦離開VR虛擬會議，會議內容即被保留。(2)會議桌和會議廳形式 – 另增設會議桌及會議廳形式，與會者可依照參與會議人數多寡來選擇以會議桌或會議廳階梯式座位進行。(3)兼容VIVE生態系各種設備 – VIVE Sync與所有VIVE設備兼容，包括一體機式及PC VR電腦驅動式頭戴式顯示器。(4)整合支援OneDrive功能 – 輕鬆安全地在應用程式平台上上傳和分享文件，並同時可於會議室的大螢幕上分享PowerPoint、PDF、影片和圖檔。(5)3D物件展示 –上傳並於空間中展示3D物件，並可按比例放大或縮小以進行物件細節的內部審閱。(6)3D繪圖 – 可隨意於空間中或3D物件上加註註釋進行即興白板會議。(7)3D虛擬人像設計 – 以設計專屬於個人的虛擬人像來增加沉浸及互動感。

VIVE Sync將持續新增更多功能與服務，未來的升級包括：(1)擴展的硬體相容性 –支持更廣的VR生態系設備，包括Oculus Rift，Oculus Quest，Windows Mixed Reality和Valve Index設備。(2)開放個人電腦PC使用者同步參與 – 開放尚未擁有VR頭戴式顯示器的與會者可透過個人電腦觀看會議。(3)召集人控制權 – 支援會議控制權功能，可透過靜音與會者或鎖定某些功能來減少會議干擾。(4)記錄會議–記錄整個會議可與無法參加會議者共享。

(科技)