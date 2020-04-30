台大醫院小兒部主任黃立民今日出席「全方位AI X 防疫線上論壇」。（陳信翰攝）

新冠肺炎疫情趨緩，我國今(30)日已連續第5天零確診，各界盼經濟活動逐漸復甦。對此，台灣大學公衛學院副院長陳秀熙表示，台灣接下來可展開精準防疫工作，則是依照各國不同流行程度進行境外管制，檢測陰性可出國，具抗體者則可入境；而業者如可自行買單，讓員工檢測，以及特殊團體可自行負擔檢測，政府皆應支持。

「全方位AI X 防疫線上論壇」今日在台大舉行，針對國內疫情趨緩，陳秀熙認為，內需市場一定要打開，但考量到新冠肺炎在全球大流行，台灣對內則可開始進行精準防疫工作，即針對不同國家的疫情程度來做境外管理，「檢查一定要打開，不能讓零確診的現況被破除」，因此讓檢測陰性可出國，具抗體者則可入境，加強邊境管理與檢疫，如此便可不需要再居家檢疫14天，經濟才會復甦。

陳秀熙也說，台灣雖確診病例少，感染少，並且怎麼施測都是陰性，一方面代表的是族群免疫力需要疫苗，一方面也是我國病毒量無法與他國相比，病毒在我國因此不具傳播力，不會造成社區感染。但是在各國結束大流行後，如果台灣沒有出現抗體，也讓人感到憂心，因此建議有限度開放經濟活動，分級管理社交距離與活動，甚至有些不具高危險性傳染的餐廳，可讓其開業。

至於KTV與八大行業近來叫苦連天，盼能恢復營業，陳秀熙則說，近來有企業向他反映，願意自行出錢為員工檢測，讓公司經營能持續，八大行業則是邏輯相同，如果能夠自己買單施測，檢測安全便可開業，盼政府能支持。

陳秀熙強調，他拋出部分團體或業主可自行出錢檢測的說法，總是被理解為全民普篩，但依照現況來看，台灣不容易發現社區感染，爆出敦睦艦隊海軍軍官集體感染後，也沒有出現大感染，因此他建議可由特殊團體開始做起，甚至醫療人員更需要篩檢，政府的法規與態度一定要打開。

針對疫苗研發，國內外各大學研單位都在進行，陳秀熙提到，目前研發進度最快的是牛津大學，人體疫苗試驗已上路。

同時，會間有專家提問，我國是否能展開國際合作研發疫苗，台大醫院小兒部主任黃立民則說，疫苗做出來不困難，藥劑主要是有效的蛋白質與佐劑，但基本上還是國內廠必須要有生產能力，主要是歐美藥廠不見得要與台灣合作，並且藥劑可能第一時間還是已銷往歐美為主，我國現在如果不先訂購，擔心上市後很難與國外拿到貨，藥劑在台灣通過也不容易，還要通過立法院審核。

(旺報 )