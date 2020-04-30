網友打臉是周揚青舊照。(圖／翻攝自微博)

周揚青毀滅性爆料羅志祥私生活淫亂後，導致他形象一落千丈，更被陸綜《極限挑戰》拔掉主持棒，演藝事業岌岌可危，不過現周揚青卻被陸媒發現，爆乳開心吃下午茶，看起來氣色很好，似乎已走出陰霾，不過秒被網友打臉是舊照。

《新浪娛樂》報導，周揚青29日在某個社交平台曬出美照，開心吃下午茶，穿著爆乳洋裝的她，大秀火辣好身材，看上去氣色很好，不過有網友跳出來打臉，表示這不是很早之前就發的，「這是她淘寶店鋪的拍攝！你們營銷號真會帶節奏」、「人家頭髮都剪了」、「你們這些營銷號真的可怕」。

羅志祥不僅被周揚青爆料私生活混亂，還被周揚青閨密爆後宮不僅愷樂，還有4女星，導致周揚青親上火線不想對分手做回應，並強調「我也沒有這樣的閨蜜」。羅志祥也發聲撇求饒周揚青，透露媽媽身體很好、沒有重病，並表示「我媽媽根本没有接受過任何媒體的訪問，也没發過任何言，請不要再攻擊我媽媽了」。

(中時電子報)