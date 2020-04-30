進口水泥熟料等逸散性物質於港區卸貨時，往往因空氣污染疏於防制造成民眾陳情及媒體報導，因此，環保署特別在去年秋冬空品不良季節時，要求港務公司於水泥熟料船進港前主動通報環保單位，環保署及環保局則加強派員進港查核，期間共執行40次專案稽查，並查獲3件裝卸揚塵污染，皆已依違反空氣污染防制法第32條告發處分，且與過往媒體報導港區水泥熟料裝卸逸散相比，污染情形已有明顯改善。

環保署表示，由於港區裝卸作業遠離民眾，容易讓業者有僥倖心態，做出疏於污染防制的卸貨行為，導致空氣污染情形發生，且行政院公共工程委員會亦相當重視港區裝卸污染問題，請環保署加強督察。本次環保署特別結合中央與地方稽查量能，組成水泥熟料裝卸污染改善專案小組，以行動力展現遏止港區違規裝卸作業之決心，並促使業者及管理單位加強重視及改善力度。

配合水泥熟料裝卸污染改善專案，臺灣港務各分公司也與地方政府緊密合作，各出奇招輔導業者加強污染改善，高雄港便率先辦理水霧防塵機示範觀摩，帶動各商港完成50台以上高效水霧機設置，加強裝卸作業期間之逸散性粒狀污染物防制效率，環保局亦派員駐港巡查，以即時掌握實際粉塵防制情形；臺中港除以科技監控設備(CCTV)，即時掌握碼頭作業現況，預防裝卸揚塵發生外，亦與環保局召開「臺中港區碼頭裝卸污染改善說明會」，共同推動污染改善工作；臺灣港務公司為督促裝卸業者強化污染管理能力，會同交通部航港局執行不定期港區陸域裝卸聯合稽查，並訂定裝卸標準作業程序，配合定期召開污染改善會議，進行滾動式檢討，要求裝卸業者改良既設之空氣污染防制設施，且逐步導入密閉式裝卸設備，以澈底解決空氣污染問題。

環保署重申未來仍將不定期進港稽查，且持續追蹤空氣污染防制設施改良進度，並強調稽查處分並不是環保單位的目的，但依據空污法規定，各級防制區內逸散粉塵的污染行為最高可處新臺幣500萬元！因此呼籲港區業者應確實依規定操作空氣污染防制設施，切勿心存僥倖心態，環保署後續亦將針對相關法令規定進行檢討，也請港區管理單位儘快完成各項污染防制措施與作為，以提升環境空氣品質。

(工商 )