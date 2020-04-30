受到疫情影響，全球紛紛鎖國、封城，民眾被迫宅在家、衍生的宅經濟商機龐大，加上全球愛唱歌的人口眾多，寬升科技攜手專業麥克風生產大廠-得琦電子JTS、研發生產「藍芽行動K歌麥克風」，受惠宅經濟發威加持下，近兩個月外銷大陸市場翻倍成長、趁勢搶占台灣內銷市場！為迎接母親節的到來，5月底前祭出促銷價搶市。

寬升科技董事長陳伯勳表示，看到錢櫃KTV日前發生了6條人命的慘痛火災，心想，「如果是在家與好友歡聚飆歌，應該就不會發生這樣的悲劇了！」因此，寬升科技力邀知名台語男歌手江志豐代言，近期開始進軍國內市場。

搭上母親節送禮旺季的到來，藍芽行動K歌麥克風祭出優惠價促銷，原價9,800元，5月底前促銷價6,800元；預計6月在網路正式上市後，將恢復原價銷售。

陳伯勳表示，誠如台積電創辦人張忠謀所言，這次的疫情大大的改變一般人的生活習慣，特別是在消費及娛樂方面，大趨勢更是往不出門的宅經濟發展！加上網路、智慧手機、應用程式APP等的成熟發展，舉凡教育、娛樂、消費、用餐等生活都可以在家完成，宅經濟帶動的商機超乎想像，宅在家就能歡唱的行動K歌麥克風，也因此跟著風行起來。

陳伯勳進一步表示，得琦電子JTS是國內專業耳機、麥克風等製造商，所研發生產的高音質行動K歌麥克風，強調台灣製造，可以保固一年，除了高品質的外觀，本身具備迴聲、男女調、高低音、音量調整及電池、外接音響顯示，充電1小時、可以歡唱約8小時，不僅攜帶方便，隨時隨地可與親友歡唱，也可以無線連結家裡的音響系統，輕鬆地享受歡唱的時光！

因此，負責行銷通路的寬升科技，去年底正式將藍芽行動K歌麥克風打進大陸市場後，深受專業音樂教室的青睞，加上大陸直播主、抖音等網路平台不勝枚舉，帶動近2個月以來，單月銷售量從5,000多支、翻倍攀升到1萬多支，因為訂單爆量，產能已經供不應求。

(工商 )