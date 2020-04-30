苗栗縣政府環保局表示，目前除了調派稽查人力駐點通苑地區，也在通苑地區共布建42個微型感測器。（苗栗縣環保局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣通霄、苑裡地區近期空汙嚴重導致民怨沸騰，苑裡鎮公所為了讓鄉親更了解空汙稽查作為及進度，30日上午邀集環保局舉辦說明會，鎮長劉秋東現場宣布若有民眾揪出空汙源頭，個人願自掏腰包10萬元作為獎勵金，另外環保局已對苑坑里1間工廠進行採樣，並要求業者改善空汙防制設備。

大批苑裡民眾24日起反映空氣瀰漫刺鼻惡臭，不過卻難以追尋源頭，臭到無法入睡，生活大受影響，環保局因此挨批稽查不力，鎮公所及民意代表也被網路輿論罵翻，陳情電話接不完，環保局30日出席會議，針對空汙現況及稽查進度進行說明，指出空汙會隨著氣象條件及地理環境變化而有加乘作用。

空氣品質及噪音管制科長林健智說明，依據中央氣象局資料，24日起高壓東移，加上中央山脈阻擋，吹東風時，台灣西半部處於背風渦流區，汙染物不易擴散，加上苑裡內區有山勢屏障，夜間吹陸風混合層低，苑裡上空宛如被蓋上鍋蓋，汙染物便向沿海一帶沉積導致臭味加乘，也是陳情的高峰期。

林健智表示，無論氣象條件如何變化，不可否認有人為排放空汙的事實，環保局經民眾通報及稽查人員巡查，27日發現苑裡1間工廠，廠界周遭有明顯疑似燒焦異味，立即依法採樣送驗，並要求業者暫勿進料待檢驗結果出爐，29日局長陳華盛邀請專家學者再度利用紅外線偵測及鋼瓶採樣，進一步了解排放物質。

環保局初步判斷，該廠製程單純沒有燃燒行為，應不致於高溫達200度以上，產生戴奧辛等危害物質，不過稻穀氧化會散發類似燒焦味，已建議業者將作業區分區隔離、增設氣密性隔間、屋頂收集廢棄及增設防治設備等，避免異味物質逸散。

環保局研判空汙來源不僅一處，若碰上風向混亂，溯源的確有難度，今年度將針對重點管制工廠進行排放管道採測等稽查作業，配合露天燃燒等稽查業務也已調派2組稽查人員輪班駐點通苑地區，另在工業廠房周邊布建空品微型感測器，通霄鎮已布建15個、苑裡鎮27個。

(中時 )