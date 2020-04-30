法國海軍的新一代核動力攻擊潛艇「薩弗隆號」(Q284 ,Suffren)，於4月28日進行了靜態潛水測試，這也標誌著它的海上試驗開始了。

防衛世界( Defense World)報導，薩弗隆號的靜態潛水測試，包括控制水流到潛艦的水壓艙中，直到完全淹沒而不使用其推進系統，試驗是為了在確定潛艦的水下穩定性，並確定水壓艙的水量。

法國國防單位表示，在過去的八個月時間，工業團隊進行了薩弗隆號的所有港內測試工作，就是要驗證其各種系統與設備的正常運作。包括戰鬥系統，動力系統、維生系統。核反應爐在於2019年底啟動，正式宣告該潛艦的「甦醒」。

薩弗隆號原本稱為梭子魚級(Barracuda-class)，是法國船舶設計局設計建造，用以取代服役30年的紅寶石級(Classe Rubis)，設計工作於1998年啟動，原本打算在21世紀初期就開工，但是在冷戰結束後，法國的軍事威脅降低，大多數的武器軍工就顯得不那麼重要，首艦(也就是薩弗隆號)到了2007年才開工建造，又遇到船廠財務問題等因素，直到2019年才完成，重新定名為薩弗隆號，用以紀念法國海軍17世紀的名將薩弗隆(Pierre André de Suffren)。

在此期間，法國船舶設計局的主要工作是推銷梭魚級的海外訂單，終於在2016年，擊敗日本、德國兩個強敵，贏得澳洲海軍的訂單，澳洲購入的是常規動力型的短體梭魚級。

法國海軍預訂建造6艘薩弗隆級，從2020年開始交艦，交付時間將持續十年。1號艦在星期二從瑟堡海軍基地出發，將前往布雷斯特(Brest)進行深潛測試，通過測試後，前往土倫安裝武器，包括F21重型魚雷、SM39 飛魚潛射飛彈(Exocet Block 2 Mod 2)。還有一款評估中的潛射巡弋飛彈在未來也會安裝。

為預防新冠病毒，在測試活動期間，參與海上試驗的船員都被隔離了14天，並進行了嚴格病毒檢測，確定每個參與者都很健康。即使如此，目前艦員都要戴口罩，並且嚴格遵守衛生和消毒規則。

(中時電子報)