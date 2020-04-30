台灣大(3045)今(30)日舉辦法人說明會，首季每股獲利1.18元，電子商務momo依舊重要成長引擎，董事會也通過去年每股配發現金股利為4.75元。

台灣大第一季營收為318.5億元、季成長8%、年成長7%，單季營業利益為44.8億元，季成長2%、年成長6%，單季稅後淨利為33.1億元，年成長8%，達成財測112%，單季EBITDA為81億元、年減少4%，單季每股稅後盈餘為1.18元，達成財測112%。

台灣大表示，以第一季營運來說，行動業務上，有行動數據結合有線寬頻上網帶動申辦率，物聯網裝置數也較去年同期36%，資通訊/物聯網/雲端等營收也較去年同期大幅成長36%，在有線電視業務上也持穩成長，另外，另一大成長動能momo在第一季也相較去年出現大幅成長，衛星倉數由去年的5座成長到15座，電子商務平均客單數也較去年同期成長14%、較去年第四季成長8.5%，總營收達151.06億元、年成長29%，營業利益為5.62億元、年增加24%，電子商務扮演台灣大第一季營運重要成長引擎。

台灣大表示，經歷新冠肺炎疫情，更突顯B2C電子商務、訂閱制的行動、寬頻上網服務以及企業解決方案在此新常態下對日常生活的重要性，因此，台灣大在疫情衝擊的經濟環境下，已做好了充分的準備，保持穩健發展，隨著台灣大加速轉型為科技電信集團以帶動成長，5G、寬頻上網以及電子商務等是首要的投資項目。

台灣大董事會也於今日決議分派現金股利合計134億元，換算殖利率達4.5%，扣除子公司持有本公司股份(視為庫藏股)後之28.1億股股數計算，每股現金股利為4.75元。

(時報資訊)